Если назвать ситуацию вокруг чеченских геев скандалом, то это прозвучит странно – то, о чем пишут «Новая газета» и издания, подхватившие тему, это что угодно – террор, репрессии, фашизм, но не скандал. Скандал – это когда кто-то что-то сказал, а ему что-то ответили, и потом еще депутат Милонов сделал заявление, и вышла программа «Пусть говорят». Те люди, которых эвакуирует из Чечни «Российская ЛГБТ-сеть», и те, кто дает анонимные интервью о пытках и убийствах, наверное, не согласились бы с тем, что их трагедию кто-то называет скандалом.

И все-таки это прежде всего именно скандал, потому что в российской иерархии информационных поводов любое расследование «Новой газеты» весит меньше, чем заявления всевозможных официальных лиц вплоть до Алексея Венедиктова. Убийства и преследования геев – это непроверенная информация, рассказанная на условиях анонимности. Бесспорные факты – это резолюция собрания исламских богословов Чечни с обещаниями «возмездия», и интервью депутата Шамсаила Саралиева о том, что «таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать», и высказывания других чеченцев разной степени высокопоставленности о том, что геев не убивают, потому что их в Чечне и так нет. Не сама по себе публикация «Новой газеты», а именно все слова, произносимые по ее поводу, делают ситуацию скандалом и вообще весомым информационным поводом.