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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы разработать изменения в ПДД, касающиеся мотоциклистов. Об этом представитель Шувалова рассказал «Коммерсанту».

В частности, Минтранс и правительство Москвы должны провести эксперимент с двойной стоп-линией: выбрать перекресток с интенсивным движением и нанести на него две стоп-линии. Первую – для машин, а вторую с интервалом 3–5 м – для мотоциклистов.

По словам представителя Шувалова, в случае положительного исхода эксперимента «потребуется внесение изменений в законодательство». Он добавил, что такая разметка применяется в других странах.

Как пояснил газете автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сейчас мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии, и стартуют одновременно с ними, что «небезопасно».

Из поручения также следует, что ведомства должны «проработать вопрос» о возможности движения мотоциклистов между рядами. Как уточнил Шумский, сейчас ПДД «прямым образом не разрешают и не запрещают» мотоциклистам двигаться между рядами, и если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то установить виновного невозможно.

По информации «Коммерсанта», ГАИ подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами, так как инспекторы все равно не штрафуют их.