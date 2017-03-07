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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести в городе бесплатные электронные визы для иностранцев. Об этом говорится в его письме спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

По информации издания, власти Петербурга считают целесообразным, прежде всего, упростить визовый режим для туристов, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки.

В письме Полтавченко указывает, что в 2016 году город посетили около 700 тысяч деловых туристов и примерно 50 тысяч профессиональных спортсменов, который могли потратить более 20 млрд рублей. Губернатор также ссылается на данные Всемирной туристской организации и указывает, что визовая либерализация «уже в первые месяцы» увеличивает турпоток до 30%.

Источник газеты, знакомый ситуацией, уточнил, что Матвиенко направила письмо в соответствующие профильные комитеты.

Как заявил «Коммерсанту» член комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин, сейчас его комитет готовит предложения о целесообразности внедрения электронной визы.

Отмечается, что в декабре 2016 года Полтавченко направлял соответствующее обращение президенту Владимиру Путину. По информации главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, оно сейчас прорабатывается федеральными ведомствами. Мушкарев добавил, что власти города надеются реализовать инициативу к началу чемпионата мира мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

7 марта президент Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме в нескольких дальневосточных регионах России.