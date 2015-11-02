07:37

Китайский региональный самолет С919 компании COMAC прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе, пишет «Прайм».

Как отмечается, эти проверки – последние перед тестовым полетом лайнера. COMAC планирует закончить все испытания в 2017 году и после этого сдать самолет в эксплуатацию.

C919 – проект первого китайского магистрального авиалайнера, который будет вмещать 168 мест эконом-класса. Его дальность полета – до 5,5 тысячи километров.

Еще до начала производства COMAC получила заказы на 517 С919 от 21 заказчика.

Россия и Китай весной 2015 года подписали рамочное соглашение о создании лизинговой компании для поддержки продаж в КНР российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. В ноябре того же года торговый представитель России в Китае Алексей Груздев сообщил, что процесс сертификации SSJ 100 займет 2–3 года.