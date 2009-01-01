09:14

В Великобритании создали полицейское подразделение для борьбы с тюремной контрабандой, организованной с помощью дронов. Об этом сообщает «Би-би-си».

С помощью небольших беспилотников заключенным, как правило, доставляют мобильные телефоны и наркотики.

Подразделение, куда войдут полицейские и сотрудники тюрем, займется изучением найденных на территории исправительных учреждений беспилотников, чтобы установить личности контрабандистов.

Будет ли спецотряд пресекать непосредственно доставку дронами запрещенных вещей, не уточняется.