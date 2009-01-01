В Великобритании создали полицейское подразделение для борьбы с тюремной контрабандой, организованной с помощью дронов. Об этом сообщает «Би-би-си».
С помощью небольших беспилотников заключенным, как правило, доставляют мобильные телефоны и наркотики.
Подразделение, куда войдут полицейские и сотрудники тюрем, займется изучением найденных на территории исправительных учреждений беспилотников, чтобы установить личности контрабандистов.
Будет ли спецотряд пресекать непосредственно доставку дронами запрещенных вещей, не уточняется.
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