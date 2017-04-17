10:15

Роскомнадзор пытается добиться от анонимайзеров ограничения доступа к заблокированным в России сайтам, пишут «Ведомости».

Как рассказал газете директор сервиса HideMe.ru Маркус Саар, РКН в ноябре 2016 года внес ресурс в реестр запрещенных. HideMe, по словам Саара, устранил нарушения, но Роскомнадзор не отозвал блокировку.

«Ведомости» ознакомились с копиями писем Роскомнадзора администрации HideMe, где ведомство просит сообщить, есть ли техническая возможность ограничить доступ пользователям к материалам и ресурсам, заблокированным в России.

Саар сказал газете, что такая просьба выходит за рамки прав регулятора. Сервис расценил ее как попытку давления. По данным Саара, просьбу РКН согласился выполнить ресурс Cameleo.

Заметка дополняется.