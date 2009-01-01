11:22

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе выдвинули формальное обвинение в получении взятки. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура обвинила Пак Кын Хе в сговоре с главой Lotte Group Шин Дон-бином, которому она обещала покровительство за $6 млн. Ее, кроме того, обвинили в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной власти.

Обвинение также было предъявлено Шин Дон-бину, но следователи не стали его арестовывать. Lotte Group – пятый по размерам крупнейший в Южной Корее конгломерат.

В марте Конституционный суд поддержал импичмент Пак Кын Хе, после чего она лишилась своей президентской неприкосновенности и суд получил возможность привлечь ее к ответственности. В конце марта суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента.

В октябре южнокорейские СМИ опубликовали информацию о том, что подруга президента Чхве Сун Силь, не занимая никаких постов, принимает за президента решения, связанные с управлением страной. Ее также заподозрили в том, что она принуждала крупные компании делать принудительные пожертвования в организации, подконтрольные ей.

Позднее за перевод 22 млрд вон ($18 млн) на счет связанной с Чхве Сун Силь фирмы арестовали вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена. Представители Lotte Group, Samsung, экс-президент и ее подруга отрицают выдвинутые обвинения.