Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе выдвинули формальное обвинение в получении взятки. Об этом сообщает Reuters.
Прокуратура обвинила Пак Кын Хе в сговоре с главой Lotte Group Шин Дон-бином, которому она обещала покровительство за $6 млн. Ее, кроме того, обвинили в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной власти.
Обвинение также было предъявлено Шин Дон-бину, но следователи не стали его арестовывать. Lotte Group – пятый по размерам крупнейший в Южной Корее конгломерат.
В марте Конституционный суд поддержал импичмент Пак Кын Хе, после чего она лишилась своей президентской неприкосновенности и суд получил возможность привлечь ее к ответственности. В конце марта суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента.
В октябре южнокорейские СМИ опубликовали информацию о том, что подруга президента Чхве Сун Силь, не занимая никаких постов, принимает за президента решения, связанные с управлением страной. Ее также заподозрили в том, что она принуждала крупные компании делать принудительные пожертвования в организации, подконтрольные ей.
Позднее за перевод 22 млрд вон ($18 млн) на счет связанной с Чхве Сун Силь фирмы арестовали вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена. Представители Lotte Group, Samsung, экс-президент и ее подруга отрицают выдвинутые обвинения.
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