Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Этим же указом Куйвашев назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.
Как уточняется в документе, Куйвашев подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
С начала 2017 года со своих постов ушли губернатор Пермского края, главы Бурятии и Карелии, губернаторы Новгородской и Рязанской областей.
Никого из них не оставили в должности как временно исполняющего обязанности.
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