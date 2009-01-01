11:18

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом Куйвашев назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.

Как уточняется в документе, Куйвашев подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

С начала 2017 года со своих постов ушли губернатор Пермского края, главы Бурятии и Карелии, губернаторы Новгородской и Рязанской областей.

Никого из них не оставили в должности как временно исполняющего обязанности.