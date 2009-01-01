11:47

Cимоновский суд Москвы не стал рассматривать просьбу ФСИН обязать оппозиционера Алексея Навального не совершать административных правонарушений.

Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

«В суд поступило представление уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве о возложении на Навального дополнительной обязанности – не совершать административных правонарушений. Судом было принято решение о возврате представления», – сказал Васильев.

Он не уточнил, почему суд не принял заявление ФСИН к рассмотрению.

Ведомство попросило возложить на Навального дополнительные обязанности 12 апреля. Основанием стал административный арест политика после митинга «Он нам не Димон» 26 марта, где его задержали.

За сопротивление сотрудникам полиции Навальному назначили 15 суток ареста, за организацию несанкционированной акции его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Заметка дополняется.