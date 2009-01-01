12:39

Расследование «Дождя» об усадьбах депутатов Госдумы в Смоленской области содержит «недостоверные и некорректные сведения», заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Об этом сообщает «Дождь».

«Есть основания полагать, что это попытка дискредитации, приуроченная к выходу деклараций», – сказал Неверов.

Он подчеркнул, что у него нет в Смоленской области недвижимости ни в пользовании, ни в собственности. При этом, по словам Неверова, он думал о такой покупке, поскольку избирался от этого региона и часто там бывает.

«Дождь» 16 апреля опубликовал расследование, в котором рассказал об усадьбах Неверова, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутата Николая Панкова.

Неверов, по данным «Дождя», владеет участком площадью 1000 квадратных метров в деревне Домашенка Смоленской области.