Расследование «Дождя» об усадьбах депутатов Госдумы в Смоленской области содержит «недостоверные и некорректные сведения», заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
Об этом сообщает «Дождь».
«Есть основания полагать, что это попытка дискредитации, приуроченная к выходу деклараций», – сказал Неверов.
Он подчеркнул, что у него нет в Смоленской области недвижимости ни в пользовании, ни в собственности. При этом, по словам Неверова, он думал о такой покупке, поскольку избирался от этого региона и часто там бывает.
«Дождь» 16 апреля опубликовал расследование, в котором рассказал об усадьбах Неверова, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутата Николая Панкова.
Неверов, по данным «Дождя», владеет участком площадью 1000 квадратных метров в деревне Домашенка Смоленской области.
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