13:13

Минобрнауки разработает программы по кибербезопасности для школьников и учителей. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева, ее цитирует РИА Новости.

«Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет», – сказала Васильева.

По ее словам, учить кибербезопасности начнут уже с младших классов. В школе дисциплину будут преподавать на уроках ОБЖ и информатики, а вне уроков – рассказывать школьникам о кибербезопасности «в рамках программы воспитания и социализации».

Кроме того, Минобрнауки совместно с Минкомсвязи планируют написать регламент того, как должны выглядеть детские онлайн-игры. Особое внимание ведомства хотя уделить «рекомендациям в части визуальных характеристик». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Васильева предлагала включить уроки по финансовой грамотности во все уровни образования, включая детский сад. Соответствующий образовательный курс для школ Минобрнауки подготовило совместно с Центробанком. Министр образования также предлагала значительно сократить количество мест в аспирантуре, оставив на кафедре два-три аспиранта.