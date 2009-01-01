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Министерство финансов будет контролировать проведение госзакупок. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Надеюсь, это действительно позволит консолидировать все в одних руках. Когда один ответственный, гораздо проще выстраивать работу, как минимум есть с кого спросить», – заявил Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

До этого государственными закупками занималось Минэкономразвития.

Собеседники «Коммерсанта» сообщали, что правительство намерено сосредоточить все контрольные полномочия в Минфине. Необходимость этого объясняли тем, что сейчас не существует координации между реестром госзакупок, контролем за оборотом лекарств и «Электронным бюджетом».

Минфин планировал объединить систему «Электронный бюджет» со всеми базами данных, что поможет следить и сопоставлять расходы различных ведомств, регионов и муниципалитетов, чтобы определять риски клиентов. Ведомство планировало мониторить как макропоказатели (дефицит бюджета, кредитный риск), так и локальные проблемы, например, нецелевое использование средств и неэффективное управление. «Коммерсантъ» отмечал, что Министерство финансов станет «Счетной палатой онлайн», но будет иметь более широкие возможности в отношении регионов.