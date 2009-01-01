Сахар прочно занял в умах жителей западных стран место самого вредного продукта. Исследование Nielsen 2017 года показало, что 22% американцев ограничивают потребление сахара из-за проблем со здоровьем. Крупнейшие производители продуктов питания пытаются придумать, как уменьшить количество сахара, сохранив при этом сладость продукта. The Guardian рассказывает о компании, которая придумала использовать в качестве сахарозаменителя грибы.
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