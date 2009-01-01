14:43

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для болельщиков на соревнованиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и Александр Грибов («Единая Россия»). Они предлагали запретить въезд в Россию иностранным болельщикам, которые нарушили общественный порядок на российских или зарубежных соревнованиях. Не пускать фанатов будут целым списком.

Кроме того, по новому закону иностранных болельщиков могут арестовывать за нарушение общественного порядка на матчах, а за повторные нарушения – выдворять из страны со штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

В феврале на BBC2 вышел документальный фильм, в котором российские болельщики пообещали устроить «фестиваль насилия» на ЧМ-2018.

В июне 2016 года во Франции во время чемпионате Европы по футболу произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых россиян арестовали и депортировали на родину. Двое болельщиков получили 15 и 18 месяцев лишения свободы.