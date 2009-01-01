16:09

Интернет-компания Google откажется от эксклюзивности своих приложений для Android, заявили замглавы ФАС Алексей Доценко. Об этом сообщает «Прайм».

ФАС, Google и «Яндекс» заключили мировое соглашение, ставшее итогом разбирательства о злоупотреблении доминирующем положении Google на мобильной платформе Android. Жалобу на Google подавал «Яндекс».

Оно также подразумевает согласие Google выплатить штраф 438 млн рублей, передает «Интерфакс». Также компания заплатит 1 млн рублей штрафа, выписанного за неисполнение решения ФАС.

Американская корпорация отзовет из судов все иски, которые оспаривали решения службы, добавляет «Прайм».

«Это уникальная ситуация. Россия является единственной страной, где доступ к Android есть не только у Google», – заявил генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож на встрече с журналистами.

Речь в мировом соглашении идет только об устройствах, продаваемых в России. Теперь любой сторонний разработчик сможет договориться с поставщиком об установке своего приложения на первый экран в Android.

Кроме того, компания Google предложит пользователям своего мобильного браузера Chrome выбор поисковой системы при первом запуске. По словам представителей «Яндекса», выбор будет предложен и уже действующим пользователям после обновления браузера. В течение 60 дней Googlе рассмотрит коммерческие предложения от других разработчиков поисковых систем о включении их продуктов в окно выбора.

Как заявил глава «Яндекса» в России Александр Шульгин, компания уже заключила договор с Google о включении поиска «Яндекса» в мобильный браузер Chrome. При этом, по его словам, у компании уже есть соглашение о сотрудничестве с рядом производителей мобильных устройств, например с Samsung. «Теперь речь будет идти о расширении этого сотрудничества», – сказал Шульгин.

Впервые ФАС признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением еще в сентябре 2015 года, однако американская компания обжаловала это решение. В августе 2016 году аппеляционный суд вновь встал на сторону антимонопольного ведомства.

После того заседания у Google было 10 дней на исправление ситуации. Но Google вновь обжаловал решение, не став выполнять требования ФАС. В итоге, глава ведомства Игорь Артемьев пригрозил топ-менеджерам Google уголовным преследованием.

Аналогичные разбирательства с Google о злоупотреблении доминирующим положением идут и в других странах – Южной Корее, Турции, Европе. «Российский пример будет иметь эффект. Но пока непонятно насколько большой», – заметил Шульгин.

Заметка дополняется.