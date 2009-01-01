16:09

Интернет-компания Google откажется от эксклюзивности своих приложений для Android, заявили замглавы ФАС Алексей Доценко. Об этом сообщает «Прайм».

ФАС, Google и «Яндекс» заключили мировое соглашение, ставшее итогом разбирательства о злоупотреблении доминирующем положении Google на мобильной платформе Android. Жалобу на Google подавал «Яндекс».

Оно также подразумевает согласие Google выплатить штраф 438 млн рублей, передает «Интерфакс». Американская корпорация отзовет из судов все иски, которые оспаривали решения ФАС, добавляет «Прайм».

«Это уникальная ситуация. Россия является единственной страной, где доступ к Android есть не только у Google», – заявил генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож на встрече с журналистами.

Речь в мировом соглашении идет только об устройствах, продаваемых в России. Теперь любой сторонний разработчик сможет договориться с поставщиком об установке своего приложения на первый экран в Android.

Кроме того, компания Google предложит пользователям своего мобильного браузера Chrome выбор поисковой системы при первом запуске. По словам представителей «Яндекса», выбор будет предложен и уже действующим пользователям после обновления браузера. В течение 60 дней Googlе рассмотрит коммерческие предложения от других разработчиков поисковых систем о включении их продуктов в окно выбора.

Как заявил глава «Яндекса» в России Александр Шульгин, компания уже заключила договор с Google о включении поиска «Яндекса» в мобильный браузер Chrome. При этом, по его словам, у компании уже есть соглашение о сотрудничестве с рядом производителей мобильных устройств, например с Samsung. «Теперь речь будет идти о расширении этого сотрудничества», – сказал Шульгин.

Впервые ФАС признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением еще в сентябре 2015 года, однако американская компания обжаловала это решение. В августе 2016 году аппеляционный суд вновь встал на сторону антимонопольного ведомства.

После того заседания у Google было 10 дней на исправление ситуации. Но Google вновь обжаловал решение, не став выполнять требования ФАС. В итоге, глава ведомства Игорь Артемьев пригрозил топ-менеджерам Google уголовным преследованием.

Аналогичные разбирательства с Google о злоупотреблении доминирующим положением идут и в других странах – Южной Корее, Турции, Европе. «Российский пример будет иметь эффект. Но пока непонятно насколько большой», – заметил Шульгин.

Заметка дополняется.