14:51

Телеканал «Дождь» показал усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области, которые, по данным телеканала, принадлежат спикеру Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Сергею Неверову и депутату Николаю Панкову.

Дорогу к «главной достопримечательности» Новодугинского района – «даче Володина», передает «Дождь», знает каждый местный житель. Эта территория на картах обозначена как деревня Починки, земля принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Боброво».

Непосредственно к усадьбе проехать не получится – дорогу преграждает забор с табличкой хозяйства, которое разводит маралов.

Как видно на снятых с воздуха кадрах, на огороженной территории вырыт искусственный пруд и оборудована вертолетная площадка.

«Компанию маралам составляют лошади и маленький пони», – говорит в репортаже корреспондент «Дождя» Елизавета Сурначева.

«Блюститель местного спокойствия», который приехал на машине с московскими номерами и требовал прекратить съемку, заявил, что «дача Володина» – это на самом деле домик егеря, где живет только охранник.

Жители соседней деревни поделились с корреспондентом «Дождя» телефоном охранника, который с Сурначевой разговаривать отказался, спросив, «все ли нормально с умом у вас».

«Дача Неверова», как называет ее «Дождь», расположена в деревне Домашенка. Как отметила Сурначева, дорога к усадьбе размыта.

Житель соседней деревни Болшево Николай сказал, что для владельца усадьбы это не проблема – он прилетает сюда на вертолете: «Приезжает отдохнуть, может, самогоночку попить».

Также в репортаже «Дождь» показывает съемки с воздуха усадьбы, предположительно принадлежащей депутату Панкову. Она располагается в деревне Степанково.

Телеканал напоминает, что формально недвижимость не принадлежит депутатам. Как заявлял в разговоре с РБК Панков, земля принадлежит его теще. «Боброво», как сообщал «Дождь» в своем расследовании об усадьбах депутатов, на 100% принадлежит Лидии Барабановой. Ее издание «Собеседник» называло матерью Володина.

Неверов 17 апреля назвал информацию «Дождя» о якобы принадлежащей ему недвижимости в Смоленской области «недостоверной и некорректной». По его словам, на территории, о которой говорит телеканал, располагается отреставрированный Дом ветеранов. Володин пока не комментировал расследование «Дождя».