Телеканал «Дождь» показал усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области, которые, по данным телеканала, принадлежат спикеру Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Сергею Неверову и депутату Николаю Панкову.
«Дача Неверова», как называет ее «Дождь», расположена в деревне Домашенка. Как отметила в репортаже корреспондент Елизавета Сурначева, дорога к усадьбе размыта.
Житель соседней деревни Болшево Николай сказал, что для владельца усадьбы это не проблема – он прилетает сюда на вертолете: «Приезжает отдохнуть, может, самогоночку попить».
Дорогу к «главной достопримечательности» Новодугинского района – «даче Неверова», отмечает «Дождь», знает каждый местный житель.
Непосредственно к усадьбе проехать не получится – дорогу преграждает забор с табличкой, что здесь разводят маралов.
Как видно из снятых с воздуха кадрах, на огороженной территории вырыт искусственный пруд и оборудована вертолетная площадка.
«Компанию маралам составляют лошади и маленький пони», – говорит в репортаже корреспондент «Дождя».
Заметка дополняется.
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