16:51

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал слова бизнесмена Алишера Усманова об обмене участками с «Соцгоспроектом». Сообщение размещено на его сайте.

Усманов утверждал, что дом в Знаменском поселке он изначально построил для сестры, но та от него отказалась и тогда он поменял его на участок на Рублевском шоссе, который принадлежал партнерам «Соцгоспроекта».

Оппозиционер предоставил фотографии, на которых якобы запечатлена «дача Медведева» в Знаменском поселке. Политик отметил, что на фотографиях дачи виден купол православной часовни, в то время как Усманов – мусульманин и «постоянно подчеркивает» это. Он не мог построить православную часовню для своей сестры, утверждает Навальный.

Алексей Навальный, кроме того, показал снимок, якобы опубликованный строителями дачи. Под фотографией указано, что это «Резиденция [премьер-министра Дмитрия] Медведева».

Оппозиционер также опубликовал съемки участка на Рублевском шоссе, который приобрел Алишер Усманов.

Навальный напомнил, что участок на Рублевке, приобретенный Усмановым, принадлежал «Группе Ист Инвест». «Соцгоспроект» должен был стать спонсором строительства коттеджного поселка на этом участке.

«Земля как была, так и осталась у коммерческой фирмы “Ист Инвест”. Ее можно купить, выменять, отнять, поменять только у этой фирмы. При чем здесь какие-то партнеры и какой-то несостоявшийся проект?» – заявил Навальный.

При этом в Росреестре сказано, что участок на Рублевке Усманов купил, а не обменял, как он заявлял, подчеркнул оппозиционер.

Алексей Навальный в расследовании «Он нам не Димон» упомянул дом в поселке Знаменское, который, по его данным, принадлежит Дмитрию Медведеву через фонд «Соцгоспроект». Участок ему подарил Алишер Усманов, что считается взяткой, утверждал оппозиционер.

Алишер Усманов подал иск против Навального о защите чести и достоинства. Слушание по делу состоится 18 мая.