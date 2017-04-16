Скандал вокруг положения геев в Чечне продолжается. Пока прокуратура сообщает о начавшихся проверках, из республики идет неофициальная эвакуация представителей ЛГБТ. По утверждению «Российской ЛГБТ-сети», среди беженцев оказались и люди, побывавшие в тюрьмах, и подвергшиеся пыткам.

История не уникальна. Задолго до публикаций о репрессиях в Чечне с преследованием столкнулись ЛГБТ в Донбассе – регионе, который при участии Москвы оказался под контролем вооруженных формирований. Многие выехали оттуда, опасаясь за свою жизнь. Для тех, кто остался, как отмечали правозащитники, вернулись «советские времена» – когда гомосексуальность была запрещена, и ее скрывали. Принадлежность к гей-сообществу могла служить достаточным основанием для ареста.