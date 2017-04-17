В Подмосковье задержан один из предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что подозреваемый – Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, выходец из Центральной Азии. Его задержали в Одинцовском районе, сейчас он находится в СК. при задержании у Азимова изъяли боевой пистолет.
По данным спецслужб, Азимов подготовил исполнителя теракта Акбаржона Джалилова.
Ранее в Петербурге арестовали на два месяца Обида Абдыраимова, предполагаемого вербовщика пособников Джалилова в Сирию. Следователи считают, что Абдыраимов завербовал, в том числе, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Последний был в числе восьми человек, задержанных вечером 6 апреля по делу о теракте в метро.
Теракт в Петербурге произошел 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне взорвалась бомба, погибли 15 человек, в том числе сам Джалилов. Еще одно взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его удалось обезвредить.
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