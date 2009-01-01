В одном из сюжетов канала NBC историк Майкл Бешлосс отметил: за первые 89 дней своего президентства Дональд Трамп сделал беспрецедентный поворот. Ни один из его 44 предшественников так быстро не отказывался от предвыборных обещаний. Об истинных причинах этого переворота пока судить трудно. Возможно, Трамп – банальный демагог, воспользовавшийся недовольством белых малообразованных американцев, чтобы прийти к власти. Возможно, дело в нарциссизме президента, желании обрести новых поклонников и быть признанным всеми, которое толкает его на союз с вашингтонским истеблишментом.

Но вероятнее всего, что этот резкий поворот вызван большим запасом прочности американской политической системы. Сначала суд заблокировал один за другим иммиграционные указы Трампа, затем Конгресс не смог (или не захотел) «отменить и заменить» Obamacare. На фоне низкого рейтинга в отчаянной попытке прервать череду неудач Трамп нанес ракетные удары по Сирии и наконец сорвал желанные аплодисменты американского общества. И это далеко не единственное его действие, идущее вразрез с предвыборной риторикой. Какие обещания Трамп нарушил, а какие пока держит?