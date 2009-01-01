29 марта Президент Европейского Совета Дональд Туск получил от Лондона уведомление о начале процедуры Брекзит и, хотя, бракоразводный процесс Великобритании и ЕС займет около двух лет, официальный старт кампании уже вскружил головы евроскептикам и сторонникам британского империализма.
Всего несколько дней понадобилось некоторым видным представителям британского истеблишмента, чтобы всерьез начать обсуждать возможность обострения вялотекущего 300-летнего конфликта с Испанией из-за Гибралтара, заморской территории Великобритании с населением всего 30 000 человек.
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