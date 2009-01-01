19:29

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров готов встретиться с журналистами «Новой газеты», если они извинятся. Об этом Умаров сообщил ТАСС.

«Пусть принесут извинения не властям, не мне лично, а чеченскому народу. Потом, если они хотят, мы готовы встретиться и обсудить дальнейшее взаимодействие. У нас нет конфликта с журналистами, если они не согласны с нашей линией, это их право, мы не против их работы», – пояснил Умаров.

«Новая газета» 14 апреля сообщила об угрозах из Чечни после после публикаций о преследовании геев в республике.

«Ссылаясь на мнимые источники, под видом реализации права на свободу слова они позволили себе перейти черту, оскорбить целый народ. Они повели себя, как слоны, как мамонты в посудной лавке. Нельзя разбираться в правах человека, уничтожая вековые традиции древнего народа», – прокомментировал публикации издания Умаров.

Заметка дополняется.