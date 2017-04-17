20:55

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга Аброр Азимов два раза ездил в Турцию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Азимов родился в 1990 году в Джалалабаде, втором по величине городе Киргизии. Он был гражданином этой страны до 2014 года, а после получил российское гражданство и зарегистрировался в городе Муроме Владимирской области. Как подчеркнула «Фонтанка», это произошло не позднее 2016 года.

После получения российского паспорта Азимов в марте 2016 года на три дня летал из Москвы в Стамбул. В октябре 2016 года он еще раз вылетел в Турцию из московского аэропорта, а вернулся в столицу через три дня через Сеул и Владивосток.

Ранее ФСБ задержала Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. У задержанного изъяли боевой пистолет с несколькими патронами, мобильный телефон, коробку от мобильного телефона и зарядное устройство.

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