В начале марта главе Чечни Рамзану Кадырову представили собранные на автозаводе Чеченавто военные багги «Чаборз М-3» – небольшие открытые автомобили, предназначенные для боевых спецопераций в условиях бездорожья. К презентации было изготовлено четыре экземпляра. Кадыров машинами остался явно доволен и заявил, что багги очень нужны, например, при выполнении боевых задач в Сирии.

Завод Чеченавто запустил, по сути, серийное производство этих машин и планирует выпускать по 30 вездеходов в месяц. Первую партию купит частный Центр по подготовке сил специального назначения под Гудермесом. Тот самый, который строится при участии крупнейшего девелопера Чечни Мовсади Альвиева, тесно связанного с Рамзаном Кадыровым. Росгвардия и Минобороны якобы тоже проявили к багги интерес.

Как эти машины начали собирать в Чечне? «Чаборз» (переводится как «медведь-волк») практически целиком собран из российских комплектующих, а в числе разработчиков – тот же Центр подготовки спецназа и инжиниринговая компания «Ф-МоторСпорт». Это небольшая фирма из подмосковного города Фрязино, начинавшая с перепродажи китайских туристических багги семь лет назад.

Republic пообщался с ее владельцем Эдуардом Мымриным, чтобы понять, как он оказался партнером близких к Кадырову предпринимателей и силовиков.