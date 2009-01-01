21:59

В Турции после референдума о переходе на президентскую форму правления начались акции протеста. Об этом сообщает Associated Press.

Как пояснило агентство, протестующие с плакатами, на которых написано «Нет, мы победим», прошли через районы Бешикташ и Кадыкей в Стамбуле. При этом они выкрикивали: «Вор, убийца – Эрдоган».

Представители турецкой оппозиции выступили с требованием отменить результаты референдума, так как, по их данным, при подсчете голосов были нарушения.

Наблюдатели ОБСЕ пришли заявили, что проведение референдума не соответствовало международным стандартам. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал представителям ОБСЕ «знать свое место». Он добавил, что Турция не будет «прислушиваться к политически мотивированным отчетам», которые подготовили наблюдатели.

Референдум в Турции состоялся 16 апреля, 51,41% участников поддержали поправки в конституцию страны.

Согласно изменениям, президент становится главой правительства и получает право назначать министров и других высокопоставленных чиновников. Кроме того, президент имеет право распускать парламент, вводить чрезвычайное положение и издавать указы, которые сразу будут иметь статус законов и вступать в силу без одобрения депутатов.

Поправки также обнуляют действующий срок президентских полномочий Эрдогана, а новые продлевают с четырех до пяти лет.