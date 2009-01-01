17 апреля, 23:32

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов перед тем, как совершить взрыв, позвонил предполагаемому организатору теракта Аброру Азимову. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

Издание отметило, что Азимов был единственным, с кем Джалилов связался непосредственно перед терактом: «Очевидно, сообщить о том, что он готов к проведению акции», – пояснил собеседник. Азимов, в свою очередь, передал информацию другим предположительно причастным к теракту, в том числе повару Садыку Ортикову, задержанному по делу о теракте.

По информации газеты, следствие вышло на Азимова, обрабатывая телефонные звонки Джалилова. После теракта предполагаемый организатор от своих телефонов избавился, но 17 апреля он купил новые устройства и сим-карты. После активации одной из карт он раскрыл следствию свое местоположение, подчеркнул «Коммерсантъ».

Один из адвокатов уголовного дела о теракте в петербургском метро сообщил изданию, что его вызвали 18 апреля в центральное здание Следственного комитета для проведения следственных действий. По его мнению, вероятно, планируется очная ставка с Азимовым, после чего последует официальное обвинение.

О задержании Азимова ФСБ сообщила ранее 17 апреля. При обыске у него изъяли боевой пистолет с несколькими патронами, мобильный телефон, коробку от мобильного телефона и зарядное устройство.

По информации спецслужб, Азимов подготовил исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. При этом в Следственном комитете сообщили, что Азимов был соучастником теракта, его роль устанавливается.

Как добавила «Фонтанка», Азимов родился в 1990 году в Джалалабаде, втором по величине городе Киргизии. В 2014 году он уехал из страны и получил российское гражданство. В 2016 году он дважды ездил в Турцию: в марте и в октябре, причем последний раз вернулся в столицу через Сеул и Владивосток.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля, в результате погибли 15 человек, в том числе и Джалилов. В вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба, еще одно несработавшее устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания».

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