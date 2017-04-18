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Владелец группы ЕСН Григорий Березкин решил продать российскую мобильную операционную систему Sailfish «Ростелекому». Об этом «Ведомостям» рассказали близких к акционерам госоператора источники и знакомый бизнесмена.

Себеседники не смогли объяснить интерес «Ростелекома» к покупке этого актива. При этом Березкин, по их мнению, продает операционную систему, чтобы получить деньги на покупку медиахолдинга РБК. Источник из окружения бизнесмена отверг эту информацию.

По данным газеты, Березкин оценивает сумму сделки в $50 млн, на данный момент переговоры находятся на начальном этапе.

«Насколько адекватна эта стоимость, сказать трудно, ведь, по сути, кроме разработок у компании пока ничего нет», – отметил источник.

Права на Sailfish принадлежат компании Jolla, созданной сотрудниками финской Nokia. Российскую версию системы – Sailfish Mobile OS RUS – представляет «Открытая мобильная платформа». Это компания принадлежит «Вотрону» (80% – у Березкина, 20% – у гендиректора ЕСН Михаила Верозуба). Российская ОП первой вошла в реестр отечественного софта, которому госкопмании должны отдавать приоритет при госзакупках.

О возобновлении группой «Онэксим» Михаила Прохорова переговоров о продаже РБК источник RNS сообщил 11 апреля. Близский к РБК источник назвал возможным покупателем медиаактива структуры владельца группы ЕСН. «Ведомости» писали, что Прохоров и Березкин принципиально договорились о сделке, она может быть заключена до 1 мая.

Источник vc.ru в группе «Онэксим» пояснил, что продать медиахолдинг Прохорова вынуждает «очень мощное» давление со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Он хочет контролировать РБК, но его не устраивает нынешняя структура холдинга, которая была удобна бывшему замглавы Администрации президента Вячеславу Володину.

Собеседник издания добавил, что Громов счел «личным оскорблением» публикацию РБК о протестных митингах «Он нам не Димон» и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.