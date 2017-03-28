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Минпромторг и Минтранс разрабатывают предложения о поддержке производства самолетов Sukhoi Superjet 100 с помощью создания новых региональных авиакомпаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эти компании будут созданы на базе Red Wings, которая получит до 100 самолетов с 2018 по 2022 год. Перевозки будут осуществляться между городами, население которых превышает 200 тысяч человек.

В Минтрансе считают, что этот проект может стать «дополнительной мерой по продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности населения».

Представитель Red Wings отказался раскрывать «Коммерсанту» детали проекта, пояснив, что предложение находится на ранней стадии обсуждения.

По словам гендиректора Red Wings Евгения Ключарева, перевозчик ранее использовал пять самолетов Sukhoi Superjet 100, но в 2016 году отказался от них из-за нерентабельности. Он пояснил, что в течение года компания осуществляла рейсы из Москвы в регионы, но подходящих маршрутов с заполняемостью «под сотню человек практически нет».

При этом Ключарев не исключил, что Red Wings снова начнет осуществлять перевозки на Sukhoi Superjet 100 при условии финансовой поддержки, в частности, в виде субсидий со стороны регионов.

Ранее Минтранс объявил о создании новой частной авиакомпании «Азимут», которая начнет полеты в сентябре 2017 года. В авиапарке этого перевозчика будет 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.