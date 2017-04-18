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Наблюдательный совет «Совета рынка» утвердил замену «Газпром энергохолдингом» оборудования на строящейся Грозненской ТЭС на более дешевое. Об этом близкие к участникам заседания источники сообщили «Ведомостям».

Изначально на ТЭС должны был быть парогазовые установки, но, если идею поддержат в правительстве, их заменят на газотурбинные. Как пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эта мера позволит «Газпром энергохолдингу» снизить стоимость проекта на 30%.

Руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова добавила, что хотя газотурбинные станции не менее эффективны, их расход топлива в полтора раза выше, чем у парогазовых.

Директор НП «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев отметил, что замена скажется на потребителях, так как «при таком же высоком платеже за строительство электростанции [они] будут получать более дорогостоящую электроэнергию».

Строительство Грозненской ТЭС началось в 2015 году. Стоимость проекта оценивается в 27,3 млрд рублей. Станция будет состоять из двух блоков, первый и них, по планам, заработает в июне 2018 года, второй – в конце 2018 года.

Заметка дополняется.