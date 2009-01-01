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Пентагон начал официальную оценку ядерного потенциала США по приказу президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Как пояснила пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт, Трамп распорядился провести оценку в январе, завершить работу Пентагон планирует к концу 2017 года.

По словам президента, в ходе проверки необходимо установить, «насколько средства ядерного сдерживания США современны, надежны, гибки и могут ли они должным образом противостоять угрозам XXI-го века, а также успокаивать союзников».

Издание подчеркнуло, что последний раз оценку ядерного потенциала американские военные проводили в 2010 году.

Как пояснил глава стратегического командования американских вооруженных сил Джон Хайтен, в начале Пентагон оценит готовность США в случае возможных угроз со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Военное ведомство также рассмотрит варианты реагирования на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По данным NBC, в Вашингтоне говорили о возможности нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян проведет испытания. Заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в интервью «Би-би-си» заявил, что если США совершат удар, это приведет к «полномасштабной войне».

16 апреля КНДР попыталась осуществить запуск ракеты, но, как сообщил советник вице-президента США Майкла Пенса, она «выдохлась на пятой секунде». В США назвали неудачный запуск «хорошей новостью». Хан Сон Рель, в свою очередь, заявил, что КНДР продолжит проводить испытания на «еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе».