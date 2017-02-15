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Вице-премьер Дмитрий Рогозин сменит министра транспорта РФ Максима Соколова на посту председателя совета директоров АО ГЛОНАСС. Об этом источники в руководстве компании рассказали «Коммерсанту».

Как пояснила газета, назначение Рогозина необходимо для интеграции ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон». С переходом на новую должность вице-премьер получит полномочия назначать руководителя компании. Источник отметил, что временно исполняющим обязанности генерального директора Андрей Жерегеля «проработает на своей текущей должности еще как минимум полгода».

Кроме того, Рогозин возглавит Военно-промышленную комиссию, которая также будет курировать проект по интеграции ЭРА-ГЛОНАСС с «Платоном».

«Коммерсантъ» ранее писал о намерении «Ростелекома» купить 15% акций ЭРА-ГЛОНАСС. Отмечалось, что на первом этапе правительство планирует также передать 58,8% акций «Ростеху», а 29,5% – «Роскосмосу», остальные 11,7% оставить в госсобственности.

Рогозин, в свою очередь, предложил президенту России Владимиру Путину отказаться от этой идеи и интегрировать ЭРА-ГЛОНАСС с «Платоном». Государство, по планам вице-премьера, должно сохранить 100% в АО «ГЛОНАСС» как минимум до 2019 года. Путин предложения Рогозина одобрил.