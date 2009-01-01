Китайская корпорация Dalian Machine Tool Group (DMTG) займется производством токарных станков в России совместно с бизнесменом Геннадием Тимченко. Об этом в номере от 18 апреля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минпромторга.
По данным министерства, DMTG создаст совместное предприятие с российскими инвесторами и организует выпуск высокоточных станков на мощностях подконтрольного Тимченко завода «Газдевайс» в Подмосковье. Сейчас на предприятии производятся газовые счетчики.
Согласно условиям сотрудничества, в СП у китайской стороны будет 49%, у «Газдевайса» – 51%. До 2020 года в проект планируется инвестировать 11 млрд рублей. К тому же времени мощность подмосковного завода должна составить пять тысяч станков в год. В 2017 году на предприятии должно быть выпущено 1,5 тысячи станков.
Заметка дополняется.
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