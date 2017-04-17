«А раз так, я уйду на вокзал, и там меня изнасилуют», – эффектно завершает спор с родителями девятилетняя девочка. Школьница 11 лет, пришедшая на вечеринку в честь дня рождения одноклассницы, в ответ на просьбу покидающих квартиру родителей «вести себя хорошо» парировала: «Ну уж точно не как Диана Шурыгина». Медийный образ шестнадцатилетней (на момент описываемых событий) девушки из Ульяновска теперь действительно знаком едва ли не каждому школьнику.

Шурыгиной и спорам вокруг того, была она изнасилована или нет, было посвящено пять выпусков передачи «Пусть говорят», а также бесконечное количество статей и ТВ-программ, что уже вызвало беспокойство Следственного комитета. Но мы разбираемся не в самой этой ситуации, а в том, как ее обсуждают. И не важно, где это происходит – среди одноклассников или в «Одноклассниках», в блогах или в парикмахерской. Именно такое низовое «общественное мнение» и формирует реакцию общества.

Изучив ее, возникает два вопроса: почему реакция на эту историю была столь бурной и негативной и почему в ней так активно задействованы школьники 10–14 лет, которые вот уже несколько месяцев в своих пабликах придумывают и активно распространяют мемы про Диану и про «на донышке»?