10:52

Православный оператор связи «Благовест» не связан с компанией «Вымпелком». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Оператор работает в Московской, Владимирской, Калужской и Тверской областях. Он предлагает подключать священнослужителей и прихожан к тарифным планам. Самый дешевый стоит 240 рублей в месяц: помимо двух гигабайтов интернета, 100 минут звонков и 100 смс он включает смс-рассылку с высказываниями патриарха Кирилла. На сайте сообщается, что цитаты рассылаются по благословению патриарха. При этом похожий тариф у «Билайна» стоит 300 рублей, но он включает втрое больше минут для разговора.

Владелец оператора – компания «Православные приходы», которая с 2010 года занималась подключением приходов и монастырей РПЦ к тарифным планам мобильной связи. На сайте компании сообщается, что разработкой тарифов занималась хозяйственная служба Московской патриархии и «Вымпелком». Оператор службы поддержки «Вымпелкома» сообщил, что «Православные приходы» – дочерняя компания, но в реестре лицензий в области связи нет информации о выданных «Православным приходам» разрешений на деятельность.

Анна Айбашева пояснила, что «Православные приходы» – корпоративный клиент «Вымпелкома». Она, однако, отказалась объяснить, может ли корпоративный клиент компании перепродавать его тарифы.

Собеседники издания предположили, что «Благовест» – это так называемый колхоз, то есть агент, который распространяет тарифы мобильного оператора. Такие компании зарабатывают на разнице между платой потребителя и непосредственной стоимостью услуги.