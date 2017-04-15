11:15

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать проведение акции «Надоел» против президента РФ Владимира Путина, которую 29 апреля планирует организовать «Открытая Россия». Об этом в фейсбуке сообщил лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров.

«Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник. Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже», – пояснил он.

По его словам, в городской администрации предложили перенести мероприятие в Полюстровский парк. «Полюстровский парк достаточно далеко, в спальном районе, и никакого смысла ничего проводить там нет», – заявил Пивоваров телеканалу «Дождь». В свою очередь, в Смольном объяснили, что субботник откладывается на неделю из-за «резкого похолодания и снегопадов».

Пивоваров добавил, что акция все равно будет проведена на Петровской набережной около здания полномочного представителя президента, как и планировалось, но без символики и звукоусиливающей аппаратуры.

«Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения», – подчеркнул он.

Координатор «Открытой России» подал заявку на проведение акции 14 апреля. Он уточнил, что мероприятие пройдет в 14:00. Ранее сообщалось, что организаторы планировали провести митинг-шествие от станции метро «Горьковская» до приемной представителя президента РФ на Петровской набережной. Также участникам акции предлагалось написать официальные письма в адрес Путина, попросив его не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. Аналогичные акции, по замыслу «Открытой России», должны пройти и в других городах страны.