11:27

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил, что ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. Об этом он сообщил Republic.

Основные переговоры сейчас ведутся по поводу долга компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова. Как отметил Березкин, позиции сторон сближаются. Он добавил, что не планирует привлекать кредитные средства для покупки медиахолдинга.

Березкин также отверг информацию «Ведомостей» о том, что он планирует продать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку РБК. Бизнесмен отметил, что с этим активом ему «еще предстоит поработать», а переговоры с «Ростелекомом» ведутся только о партнерстве.

О возобновлении группой «Онэксим» Михаила Прохорова переговоров по поводу продажи РБК сообщило RNS 11 апреля. По данным «Ведомостей», Прохоров и Березкин принципиально договорились о сделке, а подписана она может быть до 1 мая. Сообщалось, что Березкин может привлечь к управлению холдингом заместителя генерального директора группы «Румедиа» Алексея Абакумова. Группа сейчас управляет радиостанцией Business FM.

Как писал vc.ru, продать актив Прохорова вынуждает «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Он якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.