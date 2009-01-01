В последние дни мы так увлеклись обсуждением перспектив мировой ядерной войны, что забыли про одну местную, локальную, которая с прошлого года идет в пределах отечества. Про героическую борьбу бывшего прокурора, а ныне – депутата Государственной Думы Натальи Поклонской против фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Поклонская, ссылаясь на многочисленные обращения оскорбленных невышедшим еще фильмом граждан, в 2016 году обратилась к бывшим коллегам в прокуратуре – попросила проверить «Матильду» на предмет нарушения российских законов. Коллеги отделались отговоркой. Депутат сдаваться не стала, и заявила, что фильм, собственно, и не нужен для того, чтобы разобраться, содержится в нем крамола или нет, достаточно сценария и трейлеров. Ссылалась на УК РФ и Свод законов Российской империи (нет, это не шутка, она ссылалась).

А теперь вот пришло время нового удара – чтобы ленивым прокурорам отвертеться не удалось, Поклонская выложила в общий доступ результаты «комплексного психолого-культуролого-юридико-лингвистического, а также исторического исследования материалов фильма». Иными словами – все тех же трейлеров и сценария. В комплексном труде – 39 страниц, не всякий осилит, а жаль. Чтение увлекательное, эксперты старались. Одно описание метода исследования занимает страниц пять. Кроме того, сообщается, что ученые мужи потратили на его подготовку свыше двух недель.