17:00

Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова на месяц и 16 суток – до 3 июня. Об этом сообщает «Медиазона».

Об аресте ходатайствовало следствие. Азимову вменяют теракт, повлекший смерть людей (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц (часть 2 статьи 222 УК РФ).

Во время заседания следователь заявил, что на допросе после задержания Азимов подтвердил свое участие в подготовке взрыва. СМИ со ссылкой на адвоката передали, что предполагаемый организатор теракта признал свою вину. При этом сам Азимов на заседании заявил, что он не говорил о признании вины, но согласился на арест.

«Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву – я такого не говорил.<…> Мое участие есть, но не прямое», – сказал он.

Позднее отец Аброра Азимова, Ахрал Азимов, рассказал МК, что его второго сына, 28-летнего Акрама, задержали в Киргизии. Отец предполагаемого организатора теракта отметил, что об аресте Аброра он узнал «по телевизору». Он позвонил бывшей жене, которая рассказала, что Акрама тоже задержали «3–4 дня назад». Из больницы, где молодой человек лежал с гайморитом, его «увезли в Москву», добавил Ахрал Азимов. Всего у него четверо сыновей.

О задержании предполагаемого организатора теракта 17 апреля сообщила ФСБ. При обыске у него, в числе прочего, изъяли боевой пистолет и патроны.

По данным спецслужб, Азимов подготовил исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. Как сообщали источники «Коммерсанта», Джалилов звонил Азимову непосредственно перед взрывом. Азимов, в свою очередь, передал информацию другим предположительно причастным к теракту, в том числе повару Садыку Ортикову, задержанному по этому делу. По данным газеты, следствие вышло на Азимова, обрабатывая телефонные звонки Джалилова.

Азимов родился в Киргизии в 1990 году. По данным «Фонтанки», в 2014 году он уехал в Россию и получил российское гражданство. Позднее в генконсульстве РФ в Киргизии сообщили «Интерфаксу», что это произошло в 2013 году. В 2016 году Азимов дважды ездил в Турцию: в марте и в октябре, причем последний раз вернулся в столицу через Сеул и Владивосток.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба, в результате погибли 15 человек, в том числе и Джалилов. Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его удалось обезвредить.