12:33

Пресненский суд Москвы принял иск «Медиазоны» к МИД. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Медиазона» впервые подала иск к министерству 11 апреля из-за того, что МИД не ответил на запрос издания о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком. В МИД информацию о контактах российских дипломатов отказались предоставить, объяснив это тем, что это не публичная информация и ее не могут предавать огласке.

Суд отказался принять иск, а в пресс-службе пояснили, что «данный спор не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства». Журналистам надо было подавать гражданский иск, сообщили в суде.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла иск «пиаром». «Люди сидят и пиарятся. Пусть они расскажут, сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы», – заявила Захарова. Она добавила, что журналистам ответили, но «не так, как они хотели бы услышать».

В начале марта о встречах Джеффа Сешнса с Кисляком написала The Washington Post. Одна из встреч, по данным газеты, произошла осенью 2016 года, когда российское «вмешательство» в выборы президента США якобы приобрело наибольшие масштабы.