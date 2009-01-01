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Информация о похищениях геев в Чечне и «секретных тюрьмах» для них на территории республики пока не подтвердилась. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Я получила все ответы на мои запросы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета Российской Федерации, от МВД и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было», – заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, она также попросила чеченских правозащитников проверить адрес, по которому якобы находится «тайная тюрьма» для геев. «Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в “Новой газете”», – добавила она.

Москалькова отметила, что ей «неизвестны имена, фамилии, конкретные факты насилия в отношении людей», и эти сведения она запросила у корреспондента «Новой газеты». Пока омбудсмен их не получила.

В начале апреля уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев также проверил информацию «Новой газеты» о массовых задержаниях геев. Он назвал эти данные «полным бредом». В свою очередь, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

До этого «Новая газета» опубликовала несколько материалов о преследовании геев в Чечне. После этого уехавшие из республики геи рассказали о «секретных тюрьмах» и «Радио Свободе». В ответ Высокое собрание Чечни приняло резолюцию, в которой говорится о «возмездии к подстрекателям»; в «Новой» расценили резолюцию как призыв к расправе над журналистами. Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов пояснил, что под «возмездием» подразумевается иск, который духовенство республики «однозначно» подаст к «Новой газете».

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил, что журналисты восприняли как угрозу «нормальную кавказскую риторику». Он заявил, что готов встретиться с корреспондентами «Новой газеты», если они извинятся перед чеченским народом.