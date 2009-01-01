13:18

Группа компаний ПИК выкупила строительную компанию «Мортон» за 11,7 млрд рублей. Об этом говорится в официальном сообщении группы.

Сделка состоялась в декабре 2016 года, в результате «Мортон» объединили с ГК ПИК.

«Приобретенные активы полностью интегрированы в операционную деятельность ГК ПИК. Застройка и продажа объектов ведется под объединенным брендом», – отмечается в пресс-релизе.

О том, что ПИК собирается выкупить «Мортон» у фонда Horus Real Estate Fund I B.V, принадлежащего основному акционеру ПИК Сергею Гордееву, сообщалось в октябре 2016 года. Как отмечалось, выручка группы ПИК после слияния с новыми активами может достичь 190 млрд рублей к 2017–2018 годам, годовой объем продаж недвижимости составит 1,8 млн квадратных метров, а совокупный земельный банк – 10 млн «квадратов».

Позднее акционеры «Мортона» продали акции компании фонду, а затем фонд перепродал компанию ГК ПИК.