13:17

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

Выборы пройдут 8 июня. Премьер-министр объяснила свое решение тем, что «страна действует как единое целое, а Вестминстер – нет».

«Я пришла к выводу, что для гарантии сильного и стабильного руководства страной в ходе Brexit и после выхода Великобритании из Евросоюза следует провести выборы», – цитирует главу правительства Reuters.

Мэй отметила, что приняла решение о выборах с неохотой. Она добавила, что страна в любом случае покидает Евросоюз, и пути назад нет.

Законопроект о досрочных выборах Мэй внесет в парламент 19 апреля. Инициативу должны поддержать две трети парламентариев.

Следующие парламентские выборы должны были пройти в Великобритании в 2020 году.

29 марта Тереза Мэй объявила о запуске процедуры выхода королевства из Евросоюза.