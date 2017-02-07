В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался президенту об итогах работы правительства в 2016 году. Главным результатом он назвал снижение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета. По его мнению, это означает, что структура российской экономики меняется – падает зависимость от экспорта нефти. Отдельные цифры действительно выглядят именно так: поступления от продажи нефти в 2016 году упали, а налоговые сборы и доходы по другим статьям выросли на 10,7%. Republic попросил заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина прояснить: означает ли это, что структура экономики и правда изменилась, или это лишь эффект падения цен на нефть?

Чем больше правительство говорит об успехах российской экономики и даже о том, что она становится все менее сырьевой, тем сильнее желание понять, а где мы находимся на самом деле. Куда она идет? Будет ли что-то толковое с нашими семьями, доходами и имуществом, с нашим бизнесом через год-другой?

Оборонный рост и три кризиса

Реальность проста. Экономика пытается чуть-чуть приподняться после удара 2014–2015 годов. В ней два островка сверхбыстрого роста – военная промышленность (плюс 10% в 2016 году, как сообщил Владимир Путин в декабре) и аграрный сектор (около 5% в 2016 году) вместе с фармацевтикой. Сохранены в полной мере добыча сырья и объемы его экспорта, неплохо себя чувствуют металлургия и тяжелая химия. Есть первые проблески того, что Россия может ослабить 80–100%-ную зависимость от импорта оборудования и инструментов.

Хорошо видно, как стало легче дышать, когда цены на нефть от $30–35 за баррель в начале 2016 года доросли до $50–55 в 2017 году. А за ними приподнялись мировые цены на экспортируемое Россией сырье – на газ (на 80%), металлы (алюминий – на 25%, медь – на 20%, драгоценные металлы – на 4–7%).

Но параллельно в экономике продолжаются три кризиса. Первый – инвестиционный. Это физическое сокращение инвестиций, производства конструкционных материалов, кризис на рынке недвижимости. Второй – четвертый год подряд падение реальных доходов населения, розничной торговли. Третий – переоцененный рубль, который в любой момент может рвануть девальвацией. Финансовая система крайне нестабильна: за три года прекратили существование тысяча финансовых институтов – треть банков и 40–50% небанковских организаций.