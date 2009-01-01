14:10

Издательский холдинг «Просвещение» рассматривает вариант IPO в Лондоне и в России в 2017–2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента и совладельца холдинга Владимира Узуна.

Он отметил, что сейчас компания ведет переговоры по размещению с международными и российскими банками. Об объемах IPO Узун не сообщил.

По его словам, «Просвещение» собирается вложить средства в создание большой электронной платформы. Узун подчеркнул, что рынок электронных образовательных материалов вдвое превышает рынок печатной учебной литературы, к тому же, цены на бумагу растут.

О том, что издательство собирается выйти на IPO, Узун говорил в феврале. При этом он не уточнял, на каких именно биржах планируется размещать акции.

Издательство «Просвещение» лидирует на московском рынке учебных пособий – в 2015 году его доля выросла до 93,2% ( в 2013 году составляла 0,23%, а в 2014 году – около 50%). Одним из миноритарных акционеров «Просвещения» с 2014 года выступает бизнесмен Аркадий Ротенберг, ему принадлежит около 20% холдинга.