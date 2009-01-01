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В «Роснефтегазе» (холдинге, который управляет госпакетами акций «Роснефти» и «Газпрома») допустили,что у «Роснефти» могут появиться новые акционеры. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя «Роснефтегаза» Геннадия Букаева.

«Все возможно, никогда не говори никогда», – ответил Букаев на вопрос о возможности продажи новыми акционерами «Роснефти» своего пакета.

Букаев также рассказал, что акционерное соглашение с новыми совладельцами нефтяной госкомпании есть, но «оно пока конфиденциально». Никаких других подробностей он не привел.

В декабре 2016 года 19,5% акций «Роснефти» купил консорциум трейдера Glencore и суверенного инвестфонда Катара. Сумма сделки составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo. В «Роснефти» отмечали, что сделка стала крупнейшей на мировом энергетическом рынке в 2016 году.

Согласно структуре сделки, собственником 19,5% акций «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares, которой владеет QHG Investment LLP. Последняя, в свою очередь, принадлежит катарской Qatar Holding («дочка» катарского фонда) и британской QHG Holding. При этом QHG Holding принадлежит трем партнерам: Qatar Holding, структуре Glencore, а также зарегистрированному в декабре на Каймановых островах офшору QHG Cayman.

Кто стоит за этим офшором и какова его роль в сделке, неизвестно. В январе 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей главы государства с новыми акционерами «Роснефти» заявил, что «президент обладает всей необходимой информацией» по этому вопросу.