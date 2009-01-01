15:04

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Агентство пришло к этому выводу из-за того, что Маркус заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Особый порядок судопроизводства возможен только при условии признания вины фигурантом.

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенные группой лиц). По версии следствия, они похитили более 114 млрд рублей со счетов клиентов банка. Они оформляли невозвратные кредиты, списывали средства со счетов вкладчиков без их ведома и выдавали займы фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

Еще один фигурант дела – брат Маркус и фактический руководитель Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он объявлен в международный розыск.

Маркус находится в СИЗО с декабря 2015 года. В январе 2016 года у Внешпромбанка отозвали лицензию, а позднее его признали банкротом. «Дыру» в капитале банка оценили в 210 млрд рублей.